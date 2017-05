dpa

Polizei nimmt 41-Jährigen nach Einbruch fest

En 41-Jähriger nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Berlin-Neukölln festgenommen worden. Der Mann, der am Dienstagmorgen gegen 5.00 Uhr in die Lokalität in der Richardstraße durch ein vergittertes Fenster gelangt sei, wurde von den Polizisten noch am Tatort gestellt. Der 41-Jährige ergriff zunächst die Flucht in Richtung Richardplatz, konnte dort aber kurz darauf festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach ist der Mann bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Bei seiner Festnahme hatte er mehrere Münzrollen und eine größere Menge an Zigaretten bei sich.

Letzte Änderung: Dienstag, 2. Mai 2017 16:20 Uhr

