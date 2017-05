Wildente überlebt Zusammenstoß mit Auto: 1000 Euro Schaden

Eingeklemmt zwischen Kühler und Kühlergrill hat eine Wildente den Zusammenstoß mit einem Auto bei Herzberg (Elbe-Elster) überlebt. Wie die Polizei am Dienstag in Cottbus mitteilte, konnte der hinzugerufene Jagdpächter das Tier am Montagabend lebend befreien. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Letzte Änderung: Dienstag, 2. Mai 2017 16:10 Uhr

Quelle: dpa

