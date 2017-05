Veruntreuung: Berliner Tafel trennt sich von Mitarbeitern

Nach der Veruntreuung bei einer Reinickendorfer Ausgabestelle der Berliner Tafel hat sich der Bundesverband von einigen Mitarbeitern getrennt. «Die sind rausgeflogen - und zwar achtkantig», sagte die Berliner Tafel-Vorsitzende Sabine Werth am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen behalte sich eine Anzeige gegen die betroffenen Mitarbeiter vor.

Auch der Leiter der Einrichtung ist zurückgetreten, «um einen Neustart zu ermöglichen», wie es in einer Pressemitteilung der Berliner Tafel vom Dienstag heißt. Das RTL-Magazin «Punkt 12» hatte in einer Undercover-Reportage berichtet, dass sich ehrenamtliche Mitarbeiter einer der 45 «Laib und Seele»-Ausgabestellen Waren in die eigene Tasche steckten, anstatt sie auszuteilen. Daraufhin leitete der Verein interne Prüfungen gegen die Mitarbeiter ein.