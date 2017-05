Autos in Wedding und Friedrichshain angezündet

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Autos in Berlin angezündet. Nach Polizeiinformationen bemerkten Bewohner eines Hauses im Wedding eine halbe Stunde vor Mitternacht einen brennenden Wagen in ihrem Hinterhof. Etwa zur gleichen Zeit stand ein weiteres Auto in Friedrichshain in Flammen. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Letzte Änderung: Dienstag, 2. Mai 2017 08:40 Uhr

Quelle: dpa

