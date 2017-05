Weniger Gewalt zum 1. Mai: Aber 32 verletzte Polizisten

30 Jahre gibt es Krawalle am 1. Mai in Kreuzberg. Aber die Tendenz ist schon länger positiv. Wirklich friedlich ist es immer noch nicht - aber von Jahr zu Jahr ist das Aufflackern der Gewalt weniger heftig.

Berlin (dpa/bb) - Bei der linksextremen Demonstration zum 1. Mai in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei 72 Randalierer festgenommen. 32 Polizisten wurden bei den kurzen Gewaltausbrüchen am Ende der Demonstration durch Stein- und Flaschenwürfe leicht verletzt, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt am Dienstag sagten. 5200 Polizisten waren wegen der Demonstrationen tagsüber und am Abend im Einsatz. Die Zahl von 32 verletzten Polizisten ist laut der Behörde der niedrigste Stand seit dem Beginn der Krawalle 1987 - zusammen mit 2005, als ebenfalls 32 Beamte verletzt wurden.

Besonders am Ende der Demonstration auf dem Spreewaldplatz gab es Tumulte und kurze Gewaltausbrüche. Sie fielen allerdings noch etwas geringer aus als im vergangenen Jahr und waren mit früheren Straßenschlachten nicht zu vergleichen. Nach Einschätzung der Polizei waren zehn Prozent der Demonstranten, also etwa 1000 Teilnehmer, gewaltbereit und gewalttätig.

Den festgenommenen mutmaßlichen Randalierern wirft die Polizei Körperverletzung, Landfriedendbruch, Widerstand gegen die Polizei und Verstöße gegen das Vermummungsverbot vor. Fast alle Verdächtige kamen aus Berlin. Die meisten Angriffe und Gewaltausbrüche hatte die Polizei während und nach der Demonstration gefilmt. So will sie für Prozesse Beweise vorlegen, um Verurteilungen zu erreichen.

Kandt betonte, alles sei «sehr kontrolliert abgelaufen» und trotzdem habe die Polizei viele Randalierer festgenommen. «Und das ist ja auch das, was die Deeskalation in den letzten Jahren bewirkt hat, dass man ein bisschen geschmeidig auf die Situation eingeht und sich nicht immer Eins zu Eins in eine Eskalation treiben lässt. Das ist ja das, was wir gelernt haben.» Geisel und Kandt sagten zudem, es sei deutlich geworden, dass viele Menschen in Kreuzberg keine Lust mehr auf Steinewerfer und dumpfe Gewalt hätten. Kandt ergänzte: «Die Zeiten sind schon lange vorbei, in denen wir nur als Feindbild taugten. Und darauf bin ich stolz.»