Bilanz zum 1. Mai: 32 Polizisten verletzt, 72 Festnahmen

Bei der linksextremen Demonstration zum 1. Mai in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei 72 Randalierer festgenommen. 32 Polizisten wurden bei den kurzen Gewaltausbrüchen am Ende der Demonstration durch Stein- und Flaschenwürfe leicht verletzt, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt am Dienstag sagten. 5200 Polizisten waren wegen der Demonstrationen tagsüber und am Abend im Einsatz.

Geisel zeigte sich insgesamt zufrieden. Es sei richtig gewesen, die erstmals nicht angemeldete Demonstration teilweise durch das Kreuzberger Myfest mit bis zu 200 000 Besuchern ziehen zu lassen. So seien größere Gewaltausbrüche verhindert worden. Er räumte ein: «Es gab auch die ewig Gestrigen, die Gewalt mit der Polizei gesucht haben.» Polizisten seien massiv beschimpft sowie angegriffen worden. «Es war immer noch kein wirklich friedlicher 1. Mai.»

Bei dem Demonstrationszug mit 10 000 Teilnehmern warfen vermummte Linksautonome Flaschen auf die Polizei und zündeten Böller sowie bengalisches Feuer. Polizisten wurden auch mit Fahnenstangen angegriffen. Die Beamten sprühten Pfefferspray auf Demonstranten. Besonders am Ende der Demonstration auf dem Spreewaldplatz gab es Tumulte und kurze Gewaltausbrüche. Sie fielen allerdings noch etwas geringer aus als im vergangenen Jahr und waren mit früheren Straßenschlachten nicht zu vergleichen.

Geisel und Kandt betonten aber auch, nur zehn Prozent der Demonstranten, also etwa 1000 Teilnehmer, hätten zum gewaltbereiten Spektrum gezählt. Beide sagten, es sei deutlich geworden, dass viele Menschen in Kreuzberg keine Lust mehr auf Steinewerfer und dumpfe Gewalt hätten. Kandt ergänzte: «Die Zeiten sind schon lange vorbei, in denen wir nur als Feindbild taugten. Und darauf bin ich stolz.»

