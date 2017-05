Filmfestival «Sehsüchte» ehrt finnischen Film

Beim diesjährigen Studenten-Filmfestival «Sehsüchte» in Potsdam ist ein finnischer Beitrag als Bester Spielfilm ausgezeichnet worden. Zum Gewinnerbeitrag «The Happiest Day in the Life of Olli Mäki» von Juho Kuosmanen über eine Boxer-Geschichte, der am Sonntag prämiert wurde, hieß es von der Jury auf der Festivalwebseite: «Dieser Film ist präzise erzählt, mit überraschenden Wendungen und einer lebendigen Leichtigkeit.» Der Preis war mit 5000 Euro dotiert. Bei dem mehrtägigen Filmfestival an der Filmuniversität Konrad Wolf wurden bis Montag 130 Filme aus 32 Ländern gezeigt, die aus rund 1000 Einsendungen ausgewählt worden waren. Es war die 46. Ausgabe des Festivals.

Letzte Änderung: Montag, 1. Mai 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

