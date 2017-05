dpa

Investor feiert Jahrestag des Müggelturm-Kaufs mit Fest

Drei Jahre nach dem Kauf des Müggelturms hat der Eigentümer und Unternehmer Matthias Große in Treptow-Köpenick am Maifeiertag zu einem Fest geladen. Er will das Areal nach und nach sanieren. Anfang März hatte die Gaststätte «Müggelturm-Baude» eröffnet, nachdem die Gastronomie zuvor jahrelang brachlag. Mehrere Tausend Besucher kamen am Montag zu Musik, Kinderschminken und Grillen, wie eine Sprecherin mitteilte. Hunderte nutzten auch die Gelegenheit, um - gegen Eintritt - auf den knapp 30 Meter hohen Turm zu steigen und die Aussicht zu genießen. Große hatte den Müggelturm am 1. Mai 2014 übernommen. Nun hofft er auf eine weitere Baugenehmigung zur Gestaltung des Areals.

Letzte Änderung: Montag, 1. Mai 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

