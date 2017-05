dpa

Faustschlag bei Kreisliga-Partie: Spieler bewusstlos

Bei einer Kreisliga-Partie in Schwedt (Uckermark) hat ein Fußballspieler einem anderen Spieler mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer verlor am Sonntag kurzzeitig das Bewusstsein und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Spieler soll zum Faustschlag ausgeholt haben, weil der Kontrahent ihm bei einem Zweikampf auf den Fuß getreten war. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

