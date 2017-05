Tausende zu «Revolutionärer 1. Mai-Demonstration» gestartet

Mehrere Tausend Teilnehmer sind zur «Revolutionären 1. Mai Demonstration» in Berlin-Kreuzberg gestartet. Linke und linksextreme Gruppen wollten vom Oranienplatz durch das Myfest nach Neukölln ziehen. Erstmals war die Demonstration nicht angemeldet worden. Die Polizei hatte signalisiert, den linksradikalen Aufzug trotz der verweigerten Anmeldung zu tolerieren.

Beamte waren am Montagabend vor Ort. Ein Hubschrauber kreiste über dem Platz. Nebeltöpfe und bengalische Feuer wurden gezündet. Rauchschwaden zogen durch die Luft.

Vor Beginn der Demo hatten sich Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers und Innenstaatssekretär Christian Gaebler über die Lage informiert. Sie waren in der Nähe des Blocks mit schwarz gekleideten Demonstranten und blieben von vielen unerkannt.

In den Vorjahren war es bei dieser Demonstration immer wieder zu Gewaltausbrüchen gekommen. Es wurde damit gerechnet, dass es auch dieses Mal nicht gänzlich friedlich bleibt. Die Mai-Krawalle waren erstmals vor 30 Jahren ausgebrochen. Sie nahmen in den Vorjahren aber deutlich ab. Die Polizei war am 1. Mai mit bis zu 5400 Kräften im Einsatz. Beamte aus mehreren Bundesländern unterstützten die Hauptstadt-Polizei.