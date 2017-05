dpa

Tausende demonstrieren in Berlin für solidarische Gesellschaft

Zum Tag der Arbeit haben in Berlin Tausende Menschen für eine solidarische Gesellschaft demonstriert. Unter dem Motto «Wir sind viele, wir sind eins!» folgten sie am Montag dem traditionellen Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). In mehreren Demonstrationszügen - auch mit Motorrädern, Fahrrädern und Skatern - ging es zum Brandenburger Tor. Nach DGB-Angaben nahmen insgesamt etwa 14 000 Menschen teil. Sie traten für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in Deutschland und Europa ein. Unter den Demonstranten war auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Letzte Änderung: Montag, 1. Mai 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

