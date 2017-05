dpa

Kreuzberger «Myfest» zum 1. Mai gestartet

Nach einer friedlichen Walpurgisnacht hat in Berlin-Kreuzberg am Montagvormittag das «Myfest» begonnen. Zu dem traditionellen Straßenfest werden wieder Zehntausende Besucher erwartet. Die Polizei will mit bis zu 5400 Einsatzkräften für einen sicheren 1. Mai in der Hauptstadt sorgen. Erstmals wurde die «Revolutionäre 1. Mai Demonstration» linker und linksextremer Gruppen nicht angemeldet. Die Demonstranten wollen am Abend (18.00 Uhr) vom Oranienplatz durch das «Myfest» nach Neukölln ziehen. Es wird damit gerechnet, dass es 30 Jahre nach den ersten heftigen Krawallen an dem Feiertag in Kreuzberg nicht gänzlich friedlich bleibt.

Letzte Änderung: Montag, 1. Mai 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen