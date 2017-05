dpa

Mutmaßlicher Dieb von Auto angefahren und schwer verletzt

In Berlin-Kreuzberg ist ein mutmaßlicher Dieb von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lief der 38 Jahre alte Mann am Sonntag auf die Fahrbahn der Urbanstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 55 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der mutmaßliche Dieb prallte gegen die Windschutzscheibe und schleuderte auf die Fahrbahn. Er wurde schwer am Kopf und an der Wirbelsäule verletzt. Polizisten fanden bei dem Mann eine Brieftasche. Sie war kurz zuvor in einem Yogastudio in der Grimmstraße gestohlen worden.

