Leiche am Strand von Lubmin: Identität geklärt

Ein 32-jähriger Mann aus Fürstenwalde in Brandenburg ist an den Strand von Lubmin gespült worden. Die Hintergründe sind noch ungeklärt.

Lubmin (dpa/mv) - Die Identität der am Samstag in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) angespülten Leiche ist geklärt: Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus Fürstenwalde in Brandenburg, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. In der Bekleidung des Mannes fand die Polizei eine EC-Karte, welche einen Hinweis auf die Identität gab.