dpa

Walpurgisnacht: mehrere Autos in Berlin in Brand gesetzt

In Berlin sind in der Walpurgisnacht an mehreren Stellen in der Stadt Autos angezündet worden. Nach ersten Angaben der Polizei brannten Fahrzeuge in der Nacht zum Montag unter anderem in der Swinemünder Straße in Mitte und in der Oderstraße in Neukölln. Es gebe bislang keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zu den für den Abend des 1. Mai erwarteten Protesten linker und linksextremer Gruppen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Letzte Änderung: Montag, 1. Mai 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

