«Anti-Wittenberg» steht für kulturelles Luther-Jahr

Drei Jahre wurde in Frankfurt (Oder) emsig gearbeitet, um das ehemalige «Anti-Wittenberg» für das Lutherjahr herauszuputzen. Jetzt kann es losgehen.

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - «Wort & Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg»: Unter diesem Motto steht das Themenjahr Kulturland Brandenburg 2017, das sich mit dem 500-jährigen Reformationsjubiläum auseinandersetzt. Der offizielle Startschuss fällt am kommenden Freitag (14.00 Uhr) in Frankfurt (Oder). Dazu werden prominente Gäste wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der evangelische Bischof Markus Dröge erwartet.

Die Oderstadt habe für den Festakt wichtige Kirchenschätze restaurieren lassen und dafür 141 000 Euro an Spendengeldern eingeworben, teilte die Stadtverwaltung mit. Erstmals sollen sie in neuem Glanz in der vierteiligen Frankfurter Schau «Bürger, Pfarrer, Professoren - Sankt Marien und die Reformation in Brandenburg» der Öffentlichkeit präsentiert werden und auf Frankfurts Bedeutung im 16. Jahrhundert aufmerksam machen.