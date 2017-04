Junger Verein will für Demokratie werben

Anlässlich der Bundestagswahl will ein junger Verein aus Berlin in diesem Jahr eine Werbekampagne für die Demokratie starten. Dazu wählten fünf Jurys die besten Ideen von Studenten der Kommunikation aus - darunter ein Selfie-Aufruf, Illustrationen, Aktionen im öffentlichen Raum und ein Radio-Spot. Der 2016 gegründete überparteiliche Verein «Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde» hatte den Wettbewerb ausgerufen und ihn «Volker» genannt. Mehr als 250 Einsendungen kamen in den Kategorien Film, Plakat, Radio, Online und Guerilla zusammen.

Mit der Kampagne wollen die Initiatoren - vor allem Kommunikationsprofis - den aus ihrer Sicht grundsätzlichen Angriffen auf die Demokratie etwas entgegensetzen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte anlässlich der Prämierung der Ideen am Sonntag: «Demokratie gibt es nur im Plural, in der Vielfalt der Ideen, Wünsche, Stimmen und Träume.»

Letzte Änderung: Sonntag, 30. April 2017 21:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen