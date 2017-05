Römische Energie soll BR Volleys beflügeln

Für Enttäuschung bleibt keine Zeit. Die Berlin Volleys spielen in Rom beim Final Four in der Champions League mit Europas Elite lange auf Augenhöhe. Eine Medaille ist nicht im Rückfluggepäck - dafür neuer Mut für das nächste entscheidende Spiel um den nationalen Titel.

Berlin (dpa/bb) - Gleich nach der Rückkehr vom großen Erlebnis Final Four nahmen Berlins beste Volleyballer das noch «wichtigere Spiel» ins Visier. «Wir müssen die Energie, die wir in Rom gezeigt haben, einfach mitnehmen für Mittwoch und sehen, dass wir das dritte Spiel erzwingen», erklärte Manager Kaweh Niroomand. Auch wenn sein Club beim Endturnier der Champions League ohne Sieg und ohne Platzierung auf dem Treppchen geblieben war, brachte das Hauptstadtteam viel Mut mit für das zweite Playoff-Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Die BR Volleys sind gegen den VfB Friedrichshafen zum Siegen verdammt, sonst endet diese Saison für den Triple-Gewinner des Vorjahres titellos.

Die Berliner hatten in der Palalottomatica-Arena von Rom sowohl gegen den übermächtigen und nun fünfmaligen Champions-League-Sieger Zenit Kasan als auch gegen das italienischen Spitzenteam Cucine Lube Civitanova lange Zeit auf Augenhöhe mitgespielt. Doch am Ende standen ein 0:3 im Halbfinale und ein 1:3 im Spiel um Platz drei.

«Von der Leistung her können wir zufrieden sein, von der Platzierung her nicht», erklärte Zuspieler Sebastian Kühner. «Alles in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Dass wir hier dabei sein durften, ist einfach grandios», meinte Niroomand. Kasan schmetterte im Finale Sir Safety Perugia glatt mit 3:0 aus der Halle.

«Wir haben gekämpft, wir haben gebissen», sagte Kapitän Robert Kromm. In den entscheidenden Szenen fehlten dem Außenseiter Kraft, Konzentration und auch ein bisschen Glück. Der Stolz aber überwog bei den Berlinern, die vor zwei Jahren als Gastgeber des Final Four Platz drei belegt hatten. «Die beiden Partie, die wir hier gezeigt haben, sollten uns eigentlich genügend Selbstvertrauen geben, an uns zu glauben, dass wir eine sehr gute Mannschaft sind», erklärte Trainer Roberto Serniotti: «Wir haben sieben Sätze auf dem Niveau der besten Mannschaften Europas gespielt.»

Mit einigen missglückten Spielerwechseln war der Coach, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft, gegen Kasan auf Unverständnis bei den mitgereisten 100 Berliner Fans, bei seinen Spielern und auch beim Manager gestoßen. «Hinterher ist es immer leichter, etwas zu sagen», erwiderte Sernotti. Mit ziemlicher Sicherheit wird das nächste oder das übernächste Spiel - falls die BR Volleys am Mittwoch (19.30 Uhr) in eigener Halle in der Best-of-three-Finalserie ausgleichen - der letzte Auftritt des Italieners als Berliner Trainer sein.

Gegen Friedrichshafen will der deutsche Meister die letzten Prozent herausholen, die in Rom fehlten. Gegen Civitanova vergaben die BR Volleys zuerst fünf Satzbälle. Den möglichen Satzausgleich verhinderte der Kubaner Osmany Juantorena mit seinen Monsteraufschlägen. «Die Enttäuschung ist natürlich jetzt drin. Wir müssen das ganz schnell abhaken», sagte Kapitän Kromm.

Letzte Änderung: Montag, 1. Mai 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

