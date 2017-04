Unfall mit Hüpfburg

Bei einem Unfall mit einer Hüpfburg in der Berliner Kulturbrauerei ist mindestens ein Kind verletzt worden. Noch sei unklar, was den Schaden an dem Spielgerät im Stadtteil Prenzlauer Berg ausgelöst habe, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Bei der Feuerwehr wurden zwei Rettungswagen angefordert, sagte ein Sprecher.

Letzte Änderung: Sonntag, 30. April 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen