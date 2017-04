Zwei Menschen bei Unfällen getötet

Mindestens zwei Menschen sind am Sonntag bei Verkehrsunfällen in Brandenburg ums Leben gekommen. Auf der B 156 bei Bahnsdorf (Oberspree-Lausitz) überholte ein Autofahrer ein anders Fahrzeug trotz Gegenverkehrs, wie die Polizeidirektion Süd mitteilte. Eine junge Frau musste deshalb so stark bremsen, dass sie die Kontrolle über ihr Auto verlor und ins Schleudern kam. Ein Motorradfahrer fuhr in das schleudernde Auto. Der 51-jährige Kradfahrer starb noch am Unfallort. Die 23-jährige Autofahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der eigentliche Unfallverursacher beging Fahrerflucht und ist bisher noch nicht ermittelt.

Ein 72-jähriger Radfahrer starb zwischen den Orten Motzen und Bestensee (Dahme-Spreewald) nach einem Zusammenprall mit einem Auto. Eine 53-Jährige war mit ihrem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Radfahrer kollidiert. Er starb noch an der Unfallstelle.

Letzte Änderung: Sonntag, 30. April 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

