Erneut Raser auf der Stadtautobahn geblitzt

In der zweiten Nacht in Folge ist auf der Berliner Stadtautobahn ein besonders schneller Raser geblitzt worden. Tempo 142 statt der erlaubten 60 Kilometer in der Stunde zeigte das Messgerät laut Polizei in der Nacht zum Sonntag in Charlottenburg auf der Autobahn 100 an. Erst eine Nacht zuvor war dort ein besonders dreister Raser aufgefallen - mit Tempo 144. Es handelte sich um einen Wiederholungstäter, der angab, seinen Führerschein demnächst sowieso abgeben zu müssen. In beiden Fällen erwarten die Raser drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte sowie ein Bußgeld über mehrere Hundert Euro.

Letzte Änderung: Sonntag, 30. April 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

