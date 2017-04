Füchse-Trainer trotz Erreichens des Final Fours unzufrieden

Obwohl die Füchse das Final-Four im EHF-Pokal in Göppingen erreichten, mäkelte Trainer Petkovic. Im Mai hat er in den Endspielen nur ein Ziel: «Gewinnen».

Berlin (dpa) - «Wir haben eines unserer Saisonziele erreicht», freute sich Nationalspieler Paul Drux nach dem 28:22-Erfolg im EHF-Pokal gegen die Ungarn von Tatabanya KC. Mit dem Rückspielerfolg schafften die Berliner den Sprung ins Final Four in Göppingen (20.-21.Mai). Für die Füchse ist es bereits die dritte Teilnahme - 2015 holten sie den Titel. Das wollen sie wiederholen. Bei Trainer Velimir Petkovic wollte aber trotzdem keine große Jubelstimmung aufkommen. Vor allem die erste Hälfte gefiel ihm nicht. «Ich glaube, meine Jungs waren in der ersten Halbzeit mit den Gedanken woanders. In Abwehr und Angriff war das von uns eine schwache Leistung», klagte er. Erst in der zweiten Halbzeit traten die Füchse dominanter auf und sicherten den am Ende souveränen Erfolg. Doch Petkovic ist sich sicher, dass so eine schwache erste Halbzeit gegen einen stärkeren Gegner nicht passiert wären. «Jeder wusste, wenn wir Gas geben, gewinnen wir auch. Insgesamt war das schon ein Klassenunterschied», fand Petkovic. Der in Bosnien geborene Coach möchte von seinem Team immer 60 Minuten Vollgas sehen.