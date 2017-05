dpa

Füchse Berlin treffen im EHF-Halbfinale auf St. Raphaël

Handball-Bundesligist Füchse Berlin trifft im Halbfinale des EHF-Pokals auf das französische Team St. Raphaël. Das ergab die Auslosung zum Final Four am Dienstag in Göppingen. In der zweiten Partie kommt es zum deutschen Duell zwischen dem SC Magdeburg und Ausrichter Frisch Auf Göppingen. Das Finalturnier findet am 20. und 21. Mai statt. Die Füchse spielten bereits in der Gruppenphase gegen St. Raphaël. Der EHF-Cupsieger von 2015 gewann das Hinspiel in eigener Halle mit 33:31. Das zweite Duell ging deutlich mit 21:27 verloren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Berliner allerdings schon für das Viertelfinale qualifiziert.

Berlin (dpa/bb) - In der Handball-Bundesliga die Chance auf Platz drei, im EHF-Pokal das Final Four erreicht: Es scheint, als befänden sich die Füchse Berlin gerade rechtzeitig zum Saisonendspurt in Topform. «Wir sind mittlerweile stabil und jeder von uns ist voll von Selbstvertrauen», freut sich Trainer Velimir Petkovic. Vor allem das Erreichen des Final Fours im EHF-Pokal (20.-21. Mai) macht den Trainer glücklich. «Ich bin sehr stolz auf meine Jungs», sagt er. «Und so ein Final Four macht auch richtig Spaß», ergänzt Nationalspieler Paul Drux. Die Berliner wollen dort nach 2015 unbedingt erneut den Titel holen. «Die Chancen stehen gut», glaubt Rechtsaußen Hans Lindberg. Neben Gastgeber Göppingen und den Franzosen von St. Raphael Var könnte es dort dann auch zum Duell mit dem SC Magdeburg kommen. Eine brisante Partie. Denn der Ostrivale sitzt den Berlinern auch in der Liga mit nur drei Punkten Rückstand im Nacken. Und am Mittwoch nach dem Final Four kommt es schon zum direkten Ligaduell. «Das sind immer besondere Duelle. Das wird sehr emotional», glaubt Drux. Die Berliner haben noch alles selbst in der Hand. Auch das direkte Duell um einen Champions League-Platz gegen Kiel steht noch aus. «Wir schauen mal, was in Kiel so geht. Aber wir wissen auch, dass Magdeburg hinten dran ist. Wir müssen aufpassen und nicht nur nach oben schauen», warnt Drux. Ein wenig Sorgen bereitet dem Berliner Trainer nur die Länderspielpause zuvor. Die Füchse sind gerade im Fluss. Aber fast das gesamte Team geht nun auf Reisen. Wenn nach zwei trainingsfreien Tagen die Mannschaft am Dienstag antritt, hat der Coach nur noch vier Spieler zur Verfügung. Eine Woche später sind dann alle wieder zurück.

«Mein Wunsch ist erst einmal nur, dass alle meine Nationalspieler gesund zurückkommen», hofft er. Denn für den harten Saisonendspurt braucht Petkovic die ganze Breite seines Kaders.

