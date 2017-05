Nordhäuser Boxer feiern zweiten Titel nach 2015

Jetzt wird erstmal gefeiert. Nach 2015 holt der Nordhäuser SV erneut den Mannschaftstitel. Die Bundesliga-Boxer lassen Finalgegner Berlin keine Chance.

Nordhausen (dpa/th) - Die Bundesliga-Boxer des Nordhäuser SV sind zum zweiten Mal deutscher Mannschaftsmeister. Die Südharzer setzten sich am Samstag vor über 1000 Zuschauern in der heimischen Ballspielhalle mit 14:10 gegen den Boxring Hertha BSC Berlin durch. Den ersten Finalkampf hatten die Nordhäuser mit 15:9 gewonnen. «Wir haben den Berlinern bereits vor einer Woche den Nerv gezogen. Mit dem im Rückkampf aufgestellten Team hatten sie keine Chance, das Blatt noch zu wenden», sagte NSV-Cheftrainer Andreas Dietrich-Scherfling.

In der ausverkauften Ballspielhalle stand der zweite Titelgewinn nach 2015 bereits nach den Siegen in den untersten Gewichtsklassen durch Diaz Kuzembajew im Bantam- und Enrico La Cruz im Leichtgewicht fest. Die weiteren Einzelerfolge steuerten Weltergewichtler Wjatscheslaw Kerber mit einem K.-o.-Sieg in der ersten Runde gegen den Berliner Younes El Katheb, Stefan Nikitin (Mittel), Peter Mullenberg (Halbschwer) und Mannschaftskapitän Max Keller (Superschwer) bei.