ALBA-Manager nach Frankfurt-Pleite: Kein Schritt nach vorne

Auch die Trainer-Entlassung hat nichts bewirkt: ALBA patzt in Frankfurt und muss sich mit Rang sechs begnügen. Im Play-off warten Ulm, Bamberg oder die Bayern.

Berlin (dpa) - Nur vier Tage nach der Trainer-Entlassung von Ahmet Caki hatten die ALBA-Verantwortlichen in der Basketball-Bundesliga auf eine Reaktion des Teams gehofft. Doch die blieb bei der 71:83-Pleite am Samstag in Frankfurt aus. «Wir wollten neu anfangen, aber das war natürlich kein Schritt nach vorne. Jetzt fühlt sich keiner bei uns wohl», sagte Manager Marco Baldi. Auch dem neuen Coach Thomas Päch war es in der kurzen Zeit nicht gelungen, die Verunsicherung aus dem Team heraus zu bekommen. «Wir rufen nicht unser Potenzial ab und leisten uns zu viele Ballverluste», resümierte der ehemalige Assistenztrainer Päch. «Wir haben nie die Balance gefunden, waren entweder zu hyperaktiv oder zu passiv», ergänzte Baldi. ALBA bleibt trotz Trainerwechsel ein fragiles Gebilde, dass sehr schnell zusammenbricht, wenn es nicht läuft. Auch gegen Frankfurt lief nach gutem Auftakt vieles schief. Die drei Tage mit dem neuen Trainer waren zu kurz, um sichtbare Veränderungen zu bewirken. «Wir haben aber auch nicht erwartet, dass das Team jetzt komplett neu auftritt», relativierte Baldi. Der fünfte Platz ist für die sechstplatzierten Berliner nicht mehr zu erreichen. «Die Ausgangsposition ist definitiv nicht besser geworden», fand Baldi. Am Montag im letzten Punktspiel daheim gegen Ludwigsburg entscheidet sich, welchen Playoff-Gegner die Berliner bekommen. Ulm, Bamberg oder Bayern München. Baldi berichtet, er wurde sogar schon gefragt, ob man jetzt nicht lieber Achter werden möchte, um mit Ulm den vermeintlich leichtesten Gegner des Trios zu bekommen. Doch die Berliner brauchen dringend Erfolgserlebnisse. «Für uns ist es momentan wichtiger den Rhythmus zu finden als die Platzierung», glaubt der Manager.