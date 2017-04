Grund für brutalen Angriff mit Eisenstange unklar

Mitten am Tag wird ein Mann in Kreuzberg auf der Straße von mehreren Tätern angegriffen. Warum - darüber kann bislang nur spekuliert werden.

Berlin (dpa/bb) - Der Hintergrund einer brutalen Attacke mit einer Eisenstange und einem Pflasterstein auf einen Mann in Berlin-Kreuzberg ist weiterhin völlig unklar. Das 39 Jahre alte Opfer war am Freitagnachmittag in der Reichenberger Straße von etwa acht Tätern verfolgt und angegriffen worden. Nachdem der Mann zu Boden ging, schlugen die Täter weiter auf ihn ein - auch gezielt auf den Kopf. Das schwer verletzte Opfer soll aus dem osteuropäischen Raum stammen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Angreifer wurden als südländisch beschrieben. Die Gruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.