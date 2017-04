Angreifer vom Urbankrankenhaus in Psychiatrie eingewiesen

Der vor dem Urbankrankenhaus in Berlin-Kreuzberg von der Polizei niedergeschossene Angreifer ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Dies habe ein Richter angeordnet, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Der bereits polizeibekannte 26-Jährige hatte am Donnerstag vor dem Krankenhaus unvermittelt drei Polizisten mit einer Waffe bedroht. Daraufhin schoss ihm einer der Polizisten in den Unterbauch. Der Angreifer musste operiert werden. Lebensgefahr soll aber nicht bestanden haben. Wie sich später herausstellte, trug der Mann eine Schreckschusswaffe.

Letzte Änderung: Sonntag, 30. April 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

