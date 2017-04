dpa

Berlins Jugendherbergen starten mit leichtem Minus ins Jahr

Die drei Berliner Jugendherbergen sind mit einem schwachen ersten Quartal in das Jahr gestartet. Rund 27 000 Übernachtungen wurden gezählt und damit etwa 5000 weniger als im gleichen Zeitraum 2015, wie der Landesverband Berlin-Brandenburg des Deutschen Jugendherbergswerks auf Anfrage mitteilte. Die Zahlen von 2016 eignen sich laut den Angaben nicht zum Vergleich, weil damals manche Häuser als Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge genutzt wurden. Als Gründe für den Rückgang von Gästen in diesem Jahr nannte ein Sprecher schlechtes Wetter und sich stark überschneidende Ferientermine der Bundesländer. Außerdem sei die Jugendherberge am Wannsee teilweise renoviert worden. Der Verband zeigt sich dennoch optimistisch, das Jahresziel von 185 000 Übernachtungen zu erreichen.

Letzte Änderung: Sonntag, 30. April 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen