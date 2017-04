Bislang ein Fall von Masern in Brandenburg

Gegen die Ausbreitung von Masern hilft nur konsequentes Impfen - doch bundesweit ist die Krankheit dieses Jahr wieder auf dem Vormarsch. Brandenburg stemmt sich gegen die gefährliche Entwicklung.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg sind die Masern entgegen dem Bundestrend derzeit weitgehend eingedämmt. In diesem Jahr sei wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres erst eine Erkrankung gemeldet worden, teilte das Sozialministerium auf Anfrage mit. Bundesweit wurden nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) dagegen in diesem Jahr bereits mehr als 400 Masernfälle gemeldet. Das sind schon deutlich mehr als im gesamten vergangenen Jahr zuvor, als 325 Fälle erfasst wurden.

Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg 34 Masernfälle erfasst. Für die angestrebte Ausrottung der Masern hätte es allerdings nur weniger als einen Fall pro eine Million Einwohner geben dürfen, also 2 oder weniger.

«Damit haben wir in Brandenburg bei Kindern und Jugendlichen eine Masern-Impfquote von über 95 Prozent und damit die Zielsetzung der Weltgesundheitsorganisation WHO erreicht», sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Christian Wehry. «Es gilt, diese hohe Impfquote auch zukünftig zu halten und etwaige Impflücken bei Erwachsenen zu schließen.»

Denn nach Angaben des RKI bekommen derzeit Frauen aus jenen Jahren Kinder, in denen große Impflücken vermutet werden. Wer in den 80er und 90er Jahren zur Welt kam, hat die Masern in der Regel selbst nicht durchgemacht und ist oftmals nur einfach geimpft - inzwischen wird eine zweimalige Impfung empfohlen. Und nur geschützte Frauen können Antikörper an ihren Nachwuchs weitergeben. Bei Babys ist die Erkrankung besonders gefürchtet, weil es als seltene Spätfolge zu einer chronischen, tödlichen Maserngehirnentzündung kommen kann.