dpa

Linke Demonstration in Walpurgisnacht in Berlin-Wedding

Am Vorabend des 1. Mai demonstrieren linke Gruppen im Berliner Stadtteil Wedding, um gegen steigende Mieten und den Stadtumbau zu protestieren. Die Menschen wollen unter dem Motto «Organize - Antikapitalistische Demonstration» heute auf dem Leopoldplatz losziehen und zum S-Bahnhof Gesundbrunnen ziehen. Angemeldet sind 2000 Teilnehmer. Vor Jahren gab es nicht nur am 1. Mai, sondern auch zuvor in der Walpurgisnacht regelmäßig Ausschreitungen von Linksautonomen. In den vergangenen Jahren war die entsprechende Demonstration zwar sehr aggressiv, die Polizei konnte Krawalle aber zu einem großen Teil verhindern.

Gleichzeitig feiern tausende Menschen in der Nacht zum Feiertag in verschiedenen Berliner Parks. Allein im Mauerpark in Prenzlauer Berg werden 10 000 Besucher erwartet.

Letzte Änderung: Sonntag, 30. April 2017 02:21 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen