Rund 55 Mitarbeiter von Solarmodulehersteller im Warnstreik

Dutzende Mitarbeiter des Solarmoduleherstellers Astronergy haben sich an einem Warnstreik in Frankfurt (Oder) beteiligt. Rund 55 Beschäftigte seien am Samstagnachmittag zu Beginn der Aktion vor das Hauptgebäude gezogen, teilte der Geschäftsführer der IG Metall Ostbrandenburg, Peter Ernsdorf, mit. Es sei bereits der zweite Warnstreik gewesen. Ziel der Gewerkschaft ist es, einen Tarifvertrag für die Belegschaft auszuhandeln.

Zum weltweit tätigen chinesischen Chint Konzern zählt der Hersteller Astronergy Solarmodule GmbH, der das Frankfurter Werk übernommen hatte. Die vorherige Firma Conergy war 2013 insolvent gegangen. Vor zehn Jahren gab es an dem Standort die erste Produktion. Nach Unternehmensangaben arbeiten an dem Standort 320 Mitarbeiter.

Letzte Änderung: Samstag, 29. April 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

