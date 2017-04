Turbine Potsdam nach 2:0-Sieg in Jena heiß auf Spitzenspiel

Auch wenn Turbine offiziell nichts von einer möglichen Deutschen Meisterschaft wissen will, sind die Spielerinnen heiß auf die Partie gegen Tabellenführer VfL Wolfsburg.

Seine Mannschaft scheint am Samstag in Thüringen das Minitief nach der bitteren 0:1-Pleite zu Hause gegen den SC Freiburg abgeschüttelt haben. Denn in Jena entdeckten die «Turbinen» die eigenen Offensivstärken für sich wieder. Die Potsdamerinnen übernahmen mit dem Anpfiff die Spielkontrolle und kamen wie am Fließband zu eigenen Torchancen. Aber erst Mitte der ersten Spielhälfte klingelte es das erste Mal im Jenaer Kasten. Eseosa Aigbogun setzte Felicitas Rauch in der 32. Minute gekonnt in Szene. Die 19-Jährige fackelte nicht lange. Zehn Minuten später bediente Rauch dann Olympiasiegerin Svenja Huth (42.), die mit dem 2:0 den Endstand markierte.