Fast 20 Strafanzeigen nach Regionalligaspiel in Babelsberg

Nach den Ausschreitungen beim Fußball-Regionalligaspiel des SV Babelsberg gegen Energie Cottbus sind 19 Strafanzeigen aufgenommen worden. Sie lauten unter anderem auf Landfriedensbruch, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wie sich die Anzeigen unter den jeweiligen Fanlagern aufteilen, blieb unklar. Das Fußballspiel in Potsdam sei am Freitagabend zweimal minutenlang unterbrochen worden, weil unter anderem Pyrotechnik aus beiden Fanblöcken gezündet worden war und zehn Cottbuser Fans auf den Fußballplatz gestürmt waren. Die Lausitzer verloren die Partie mit 1:2.

Letzte Änderung: Samstag, 29. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

