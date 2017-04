19 Strafanzeigen nach Regionalspiel in Babelsberg

Ausschreitungen von Fans beim Regionalspiel SV Babelsberg gegen Energie Cottbus führen zu ersten Konsequenzen. Es gibt 19 Strafanzeigen. Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs als Augenzeuge ist entsetzt: «Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun.»

Das Viertligaspiel in Babelsberg wurde am Freitagabend in der ersten Halbzeit minutenlang unterbrochen, weil unter anderem Pyrotechnik aus beiden Fanblöcken gezündet worden war und zehn Cottbuser Fans auf den Fußballplatz gestürmt waren. Die Stadionsicherheit drängte sie mithilfe von Beamten zurück, wie die Polizei berichtete. Die Fans wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen.