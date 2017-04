Am helllichten Tag mit Eisenstange attackiert

Mit einer Eisenstange und einem Pflasterstein ist ein Mann in Berlin-Kreuzberg am helllichten Tag von Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war das 39 Jahre alte Opfer am Freitagnachmittag in der Reichenberger Straße unterwegs, als er von etwa acht Menschen verfolgt und angegriffen wurde. Nachdem der Mann zu Boden ging, schlugen die Täter weiter auf ihn ein - auch gezielt auf den Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der 39-Jährige kam zur stationären Behandlung in eine Krankenhaus. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Samstag, 29. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

