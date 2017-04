dpa

Dreister Raser auf der Stadtautobahn gestoppt

Ein besonders dreister Raser ist einer Zivilstreife der Berliner Autobahnpolizei ins Netz gegangen. In der Nacht zum Samstag fiel den Beamten auf der Stadtautobahn 100 in Richtung Neukölln ein Auto auf, das statt mit erlaubten 80 Kilometern in der Stunde mit Tempo 144 unterwegs war. Der 23 Jahre alte Fahrer gab nach Polizeiangaben an, bereits Wiederholungstäter zu sein. Er müsse seinen Führerschein demnächst ohnehin abgeben. Nun erwarten ihn weitere drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte sowie ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro.

Letzte Änderung: Samstag, 29. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

