dpa

Radfahrer überfährt Ampel und landet auf Motorhaube

Ein 66 Jahre alter Radfahrer, der eine rote Ampel am Theodor-Heuss-Platz in Berlin-Westend überfahren hat, ist gleich von zwei Autos erfasst worden. Er blieb am Kennzeichen eines Wagens hängen und stürzte auf die Motorhaube des anderen Fahrzeugs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatten beide Autofahrer noch versucht, zu bremsen. Ein Notarzt behandelte den an Kopf und Körper verletzten Radfahrer, anschließend kam er ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Samstag, 29. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

