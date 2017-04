dpa

Den Berliner Bäder-Betrieben fehlt Personal

Den Berliner Bäder-Betrieben (BBB) mangelt es an Personal. Für die Sommersaison fehlen dem öffentlichen Unternehmen akut 20 bis 30 Rettungsschwimmer. «Das tut uns am meisten weh», sagte die BBB-Vorstandsvorsitzende Anette Siering. Zu Ostern eröffnete der Betrieb mit den Strandbädern Wannsee und Weißensee die Freibadsaison. Weitere Bäder folgen an diesem Samstag und am 1. Mai.

Der Berliner Verband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählt derzeit 500 bis 600 Rettungsschwimmer. «Bedarf gibt es natürlich immer», sagte Verbands-Sprecher Michael Neiße. Für Nachwuchs sorgen ein-wöchentliche Qualifizierungs- und Rettungscamps in den Sommermonaten. 12 bis 18-Jährige mit einer «gewissen Schwimmfähigkeit» können sich dort zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen.

