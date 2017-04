dpa

Dardai setzt gegen Bremen auf Disziplin und Leidenschaft

Hertha-Trainer Pal Dardai fordert von seinen Profis für die Partie heute bei Werder Bremen Disziplin und Leidenschaft. «Die Tagesform muss stimmen», erklärte der Ungar. Der Hauptstadtclub hat in der Fußball-Bundesliga zuletzt acht Mal nacheinander in fremden Stadien verloren. Will Hertha bis zum Saisonende Platz fünf behalten, der den direkten Einzug in die Europa League garantiert, muss die schwarze Auswärtsserie unbedingt gestoppt werden. Die Berliner (46 Punkte) sind vor der zweitbesten Rückrundenmannschaft Bremen auf Rang sieben (42) gewarnt.

