BR Volleys fordern Überteam Kasan: Final-Four-Finale lockt

Rom (dpa) – Die Berlin Volleys gehen im «Palalottomatica» von Rom als krasser Außenseiter in das Final Four der Champions League. Der deutsche Volleyball-Meister trifft heute im Halbfinale auf den Titelverteidiger und Dominator Zenit Kasan. «Sie sind ihrer Favoritenrolle immer gerecht geworden. Da spielen die Welttopstars, es ist der reichste Verein der Welt», erklärte Berlins Kapitän Robert Kromm. In dieser Saison hat der vom Megakonzern Gazprom unterstützte russische Verein überhaupt noch nicht verloren.

«Diesmal kann es klappen. Kasan hat den größten Etat auf der Welt. Aber an einem Tag, wenn wir unser bestes Volleyball spielen, kann alles passieren», sagte Berlins Diagonalangreifer Paul Carroll. Auch Volleys-Manager Kaweh Niroomand hofft: «Einmal könnte ja sowas drin sein.» Dann würde Berlin am Sonntag in der 10 000 Zuschauer fassenden römischen Arena das Finale spielen (19.00 Uhr) gegen Cucine Lube Civitanova oder Sir Safety Perugia.

Letzte Änderung: Samstag, 29. April 2017 00:20 Uhr

Quelle: dpa

