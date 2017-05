Union trotz Rekord weiter als Verfolger

Union Berlin liegt nach dem 2:1 gegen Sandhausen immer noch in Lauerstellung. Die Aufstiegskonkurrenten gaben sich allerdings am 31. Spieltag keine Blöße und siegten ebenfalls. Die Köpenicker haben die schwierigste Ausgangsposition vor dem Saisonfinale.

Berlin (dpa) - Im Kampf um wenigstens Rang drei hat der 1. FC Union am kommenden Montag bei Eintracht Braunschweig die letzte Chance, bei einem direkten Aufstieges-Konkurrenten Punkte zu holen. In den drei letzten Meisterschafts-Spielen der 2. Bundesliga geht es für das viertplatzierte Union-Team um alles.

Der 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen bedeutete wenigstens einen neuen Zweitliga-Vereinsrekord. Mit 57 Punkten wurde die bisherige Bestmarke der Mannschaft aus der Saison 2001/02 geknackt. Damals hatten die Berliner unter Trainer Georgi Wassilew in der ersten der inzwischen elf Zweitliga-Serien im gesamtdeutschen Unterhaus 56 Zähler gesammelt. Auch der vierte Platz, den die Mannschaft von Trainer Jens Keller inzwischen mindestens sicher hat, geht in die Historie des 1966 gegründeten Vereins ein.

Da am Wochenende auch der VfB Stuttgart, Braunschweig und Hannover 96 siegten und somit ihren Sechs- beziehungsweise Dreipunkte-Vorsprung auf Union wahrten, sind die Berliner in Zugzwang. Nur im Falle eines Sieges in Braunschweig bleiben die Aussichten wohl in intakt. Allerdings wird ausgerechnet Angreifer Sebastian Polter beim «Endspiel» fehlen.