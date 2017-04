Union bleibt im Aufstiegsrennen: 2:1 gegen Sandhausen

Union Berlin macht es selbst spannend. Nach einer 2:0-Führung lässt sich Polter zu einem bösen Tritt hinreißen und muss mit Rot vom Platz. Damit fehlt der Stürmer im Endspurt um den Erstliga-Aufstieg. Die drei Punke gegen Sandhausen sichern sich die «Eisernen».

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin ist nach einem Sieg in Unterzahl im Aufstiegskampf weiter dabei. Die «Eisernen» bezwangen am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den SV Sandhausen mit 2:1 (1:0) und setzten damit die weiteren Erstliga-Kandidaten Stuttgart, Braunschweig und Hannover unter Druck. Die Tore markierten am Freitag vor 22 012 Zuschauern «An der alten Försterei» Philipp Hosiner (33. Minute) und Damir Kreilach (54.).