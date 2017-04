dpa

Polter-Rot abgehakt: Alles angerichtet für Braunschweig

Ein Kurzurlaub soll die Köpfe freimachen bei den Spielern des 1. FC Union Berlin. Stürmer Sebastian Polter will sein Team trotz seiner Roten Karte unterstützen, um fit zu sein für das nächste entscheidende Spiel in Braunschweig.

Berlin (dpa) - Beim 1. FC Union Berlin ist der 2:1-Heimerfolg gegen den SV Sandhausen abgehakt. Trainer Jens Keller schickte die Mannschaft nach dem Samstagtraining bis Dienstagnachmittag in einen Kurzurlaub. So können die Spieler den Kopf vor dem wichtigen Spiel bei Eintracht Braunschweig am 8. Mai freibekommen. «Wir hatten die drei Punkte unbedingt nötig, um in Braunschweig das Topspiel zu haben», sagte Angreifer Philipp Hosiner. «In Braunschweig ist jetzt alles angerichtet, um ein gutes Spiel zu machen.»

Hosiner (33. Minute) hatte neben Damir Kreilach (54.) dafür gesorgt, dass vor 22 012 Zuschauern gegen Sandhausen drei Zähler «An der Alten Försterei» geblieben waren. Damit ist Union mit 57 Punkten weiter im Aufstiegsrennen dabei.

Ein Reizthema bleibt aber der Platzverweis von Stürmer Sebastian Polter. «Das Foul war nicht mit Absicht. Es war aber naiv, da so hinzugehen», meinte Abwehrchef Toni Leistner. Polter hatte in der 56. Minute für einen Tritt auf die Wade von Tim Kister glatt Rot gesehen. Sandhausen war in Überzahl besser in die Partie gekommen, hatte aber nur noch den Anschlusstreffer durch Lucas Höler geschafft.

Ausgerechnet im Spitzenspiel in Braunschweig fällt einer der wichtigsten Profis nun aus. «Es ist schade, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann. Ich werde sie aber definitiv neben dem Platz unterstützen und alles dafür tun, dass die Mannschaft trotzdem in Braunschweig Vollgas gibt», sagte Polter. «Wir haben genug Spieler, denen wir vertrauen. Es liegt nicht nur an meiner Person, dass wir Spiele gewinnen. Wir gewinnen als Mannschaft.»

