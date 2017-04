NSU-Ausschuss-Chef muss Aussagen über Doku unterlassen

Eine Dokumentation zum Tod der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn vor zehn Jahren sorgt für Verstimmung: Der Berliner Filmemacher Clemens Riha wendet sich gegen Äußerungen des Chefs des baden-württembergischen NSU-Untersuchungsausschusses, Wolfgang Drexler (SPD), über seine Dokumentation «Tod einer Polizistin - Das kurze Leben der Michèle Kiesewetter»

«In der Tat ist es so, dass wir Herrn Wolfgang Drexler anwaltlich zur Unterlassung seiner unwahren Behauptungen über den Inhalt unseres Films «Tod einer Polizistin - das kurze Leben der Michèle Kiesewetter» aufgefordert haben», teilte Riha am Freitag in Berlin mit. Der Film war am Montagabend anlässlich des zehnten Todestages von Kiesewetter in der ARD ausgestrahlt worden.