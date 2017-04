dpa

Busfahrer muss abrupt bremsen: Fahrgast schwer verletzt

Bei einem starken Bremsmanöver eines BVG-Busses in Berlin-Heinersdorf ist ein 81 Jahre alter Fahrgast schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend in der Romain-Rolland-Straße von einem Parkplatz auf die Fahrbahn. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den herannahenden Bus der Linie X45. Dessen 52 Jahre alter Fahrer musste abrupt bremsen. Dadurch stürzte der Fahrgast. Er kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Freitag, 28. April 2017 16:20 Uhr

