Aufbauarbeiten für Baumblütenfest nahezu abgeschlossen

Die Aufbauarbeiten für das Baumblütenfest in Werder sind am Freitag abgeschlossen worden. Die ganze Woche über seien Stände und Bühnen aufgebaut worden, teilte die Stadt mit. An diesem Samstag (ab 13.00 Uhr) wird das traditionsreiche Volksfest zum Frühjahrsanfang mit einem Umzug eröffnet. Bis zum 7. Mai werden wie in den Vorjahren etwa eine halbe Million Besucher in der Kleinstadt westlich von Berlin erwartet.

Nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz hatten Stadt und Polizei die Sicherheitsvorkehrungen in Werder verschärft. Die Bundespolizei will die Sonderzüge und den Bahnhof Werder bewachen. In der Innenstadt sollen Betonpoller und scharf bewaffnete Polizisten verhindern, dass Fahrzeuge unbefugt auf das Festgelände kommen können. Aus Sicherheitsgründen sind zudem Glasflaschen verboten - der bei den Besuchern beliebte Obstwein ist wie in den Vorjahren an den Ständen deshalb nur in Plastikflaschen erhältlich.

