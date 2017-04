dpa

Beamte nehmen mutmaßlichen Juwelier-Räuber fest

Beamte des Spezialeinsatzkommandos haben in Berlin-Wilmersdorf einen mutmaßlichen Juwelier-Räuber festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, führte der 33-Jährige gerade zwei große Hunde aus, als die Spezialkräfte am Donnerstag zugriffen. In seiner Wohnung in der Bundesallee stellten die Ermittler mehrere Armbanduhren sicher, deren Herkunft zunächst noch unklar war. Der Mann wird verdächtigt, zusammen mit Komplizen im Oktober 2016 einen Juwelier in der Budapester Straße in Tiergarten ausgeraubt zu haben. Zwei weitere Tatverdächtige, 24 und 30 Jahre alt, sitzen bereits seit Mitte Dezember in Untersuchungshaft.

Quelle: dpa

