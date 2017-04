Logistikzentrum für Regionalprodukte eröffnet

Mit einem neuen Logistikzentrum in der Uckermark sollen regionale Lebensmittel effizienter vermarktet werden. In der Kommissionierungshalle in der Gemeinde Uckerland können auf 450 Quadratmetern jetzt große Mengen auf Paletten von regionalen Herstellern zwischengelagert und kleinteilig für Kunden weiterverpackt werden, wie die Q-Regio Handelsgesellschaft am Freitag mitteilte. Dem Landwirtschaftsministerium zufolge handelt es sich um die erste Kommissionierungsstelle in dem Bundesland für regionale Produkte. Das Projekt wurde mit EU- und Landesmitteln gefördert.

