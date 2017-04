dpa

Seniorin fällt auf Betrüger rein

Eine 86-Jährige hat in Velten (Kreis Oberhavel) im wahrsten Sinne des Wortes ihr Geld aus dem Fenster geworfen - in die Hände von Betrügern. Die Seniorin habe mehrere tausend Euro aus ihrem Wohnungsfenster geworfen, das von einer Unbekannten abgeholt wurde, teilte die Polizei in Neuruppin am Freitag mit. Die Frau sei auf Betrüger hereingefallen: Ein angeblicher Polizist hatte die alte Dame angerufen und erklärt, die Polizei wolle ihr Geld sicherstellen, weil Diebe bei ihr einbrechen könnten. Daraufhin habe die Frau am Mittwoch mehrere Tausend Euro von ihrer Bank abgehoben und wie abgesprochen aus dem Fenster geworfen - angeblich habe man ihr das Geld am Donnerstag zurückgeben wollen. Da der angekündigte Polizeibeamte nicht erschienen sei, habe die Frau die richtige Polizei gerufen.

