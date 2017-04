Gericht: Abschiebung von mutmaßlichem Islamisten zulässig

Ein Mann, der sich in der islamistisch-salafistischen Szene bewegen soll, ist mit seinem Eilantrag gegen seine Abschiebung nach Russland gescheitert. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) wies die Beschwerde zurück. Der Beschluss vom Mittwoch wurde damit begründet, dass von dem Mann eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgegangen sei. Der Landkreis Oder-Spree hatte den Angaben zufolge die kurzfristige Abschiebung des bislang geduldeten Tschetschenen betrieben, weil von diesem laut Polizei eine Gefahr terroristischer Straftaten ausgegangen sei.

Das Gericht stützt sich auf polizeiliche Erkenntnisse, wonach der Mann international in der islamistisch-salafistischen Szene vernetzt sei und Kontakte zu Personen halte, die nach Syrien ausgereist sind. Er sei auch bei Schießübungen gefilmt worden, hieß es vom Gericht weiter. Nach Angaben des Landkreises wurde der Mann noch am Mittwoch abgeschoben. Er habe zuvor in Fürstenwalde gewohnt.